Молдавская оппозиция объяснила, зачем власти разорили аэропорт в Кишиневе

Аэропорт Кишинева в 2013 году был передан в концессию российскому консорциуму «Авиа Инвест» сроком на 49 лет. В июле 2020 года контракт о концессии был разорван Агентством публичной собственности Молдавии на основании нарушений условий концессии. В феврале 2022 года суд Кишинева принял окончательное решение о возвращении аэропорта в управление государства.
«Аэропорт Кишинева был разорен ради продажи. Кишиневский аэропорт, едва вернувшийся в госсобственность, снова станет объектом концессии. Министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил этот шаг после массовых отмен рейсов и снижения его логистического значения», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии «Возрождение».
Власти Молдавии объясняют ситуацию с аэропортом уменьшением доступных воздушных коридоров и «сложной обстановкой в регионе», но оппозиция полагает, что кабмин намеренно игнорировал проблемы воздушной гавани. «Предлагаемый правительством план очередной концессии вызывает вопросы о будущем аэропорта и его стратегическом значении для Молдавии. В особенности, если его приобретут иностранные компании из Румынии или Франции… Они потенциально смогут использовать его для переброски военных грузов», — подчеркнули представители политсилы.
Аэропорт Кишинева значительно сократил пассажиропоток с февраля 2022 года, поскольку совершает регулярные рейсы только в западном направлении. Кроме того, из соображений безопасности от рейсов в Молдавию отказалась компания WizzAir. Больше полугода не осуществляются и рейсы госкомпании AirMoldova, которая испытывает финансовые трудности.