Технологичный, зеленый, для людей. Каким будет Олимпийский городок в Ташкенте

Строительство такого важного объекта доверили китайской компании САМС Engineering (CAMCE). За плечами компании — строительство более 100 крупных, в том числе, спортивных объектов. Всему миру известно, как Китай может удивлять организацией таких масштабных мероприятий — страна является единственной в мире, где были проведены спортивные соревнования всех уровней.
Проект Олимпийского городка от компании САМСE обещает, что Ташкент достойно встретит 5000 зарубежных гостей, прибытие которых ожидается во время Азиады и Параазиады. Убедиться в этом журналисты смогли в ходе пресс-тура, организованного Олимпийским комитетом Узбекистана.
Единственный в Центральной Азии
Олимпийский городок возводится в восточной части Ташкента недалеко от парка «Янги Узбекистон». Его основу составят пять закрытых спортивных объектов. В центре городка расположится главный стадион вместимостью 10 тысяч человек. Здесь будут проходить соревнования по футболу и легкой атлетике, а также церемонии открытия и закрытия игр.
Остальные сооружения — велодром, крытый бассейн, стадионы игровых видов спорта и единоборств — будут вмещать по 2 тысячи болельщиков. Они будут содержать в себе тренировочные и соревновательные площадки.
По периметру городка также будут развернуты открытые площадки для бега, катания на скейтбордах, игры в теннис, хоккей на траве, пляжный волейбол и баскетбол 6 на 6. Также здесь расположатся четырехэтажный административный корпус, жилой комплекс и ресторан на 400 персон.
«Наш институт за два месяца подготовил базовый проект и разработал рабочую документацию. Строительные работы начались в апреле 2023 года, уже к середине сентября мы завершили бетонные конструкции и начали монтаж металлоконструкций. Сегодня на строительной площадке трудятся около 880 китайских специалистов и 230 узбекских строителей, работает 35 единиц техники. Все работы осуществляются по графику. Планируется, что строительство будет завершено в декабре 2024 года. С мая по июль 2025 года, согласно международным нормам, здесь будут проводиться тестовые мероприятия и соревнования», — рассказал заместитель генерального представителя компании CAMCE в Узбекистане Сюэли Хань.
Отметим, что проект городка оценивается в 289 миллионов долларов. В его концепцию заложены самые современные технологии не только в архитектуре, но и оснащении. Здесь будут лучшие покрытия для беговых дорожек и велотрека, оборудование для бассейнов от крупных мировых компаний.
«Городок раскинется на площади 100 гектаров. Все строящиеся объекты будут полностью адаптированы в соответствии с правилами международных федераций по тем или иным видам спорта и получат соответствующий сертификат. Могу с уверенностью сказать, что такого олимпийского парка нет не только в Центральной Азии, но и во многих странах Южной Азии. Полагаю, что после проведения Азиатских игр в Узбекистане начнется спортивный бум», — отметил технический консультант Олимпийского комитета Вадим Ахмадеев.
Зеленая энергетика и доступная среда
Объекты городка будут полностью питаться за счет солнечной энергии. Фотоэлектрические модули будут встроены в крыши зданий и парковок. Общая мощность солнечных панелей составит 7 МВт.
«Конечно, мы продумали и вопрос энергоэффективности сооружений. Панорамные окна сооружений позволят по максимуму использовать естественное освещение, а применяемые при строительстве энергосберегающие материалы будут обеспечивать сохранение тепла в зимнее время года и уберегать здания от перегревания летом», — поделился генеральный представитель САМСE в Узбекистане, менеджер дирекции объекта Го Цзиде.
Так как сразу после Азиады-2025 здесь пройдут Параазиатские игры, то на всех объектах и прилегающей инфраструктуре согласно международным стандартам и нормам будет обеспечена доступная среда для людей с ограниченными возможностями.
Для удобства журналистов будет предусмотрена «умная система», которая даст возможность панорамной 360-градусной трансляции соревнований.
Большое внимание уделялось дизайну объектов. По запросу заказчика разработчики интегрировали в проект сооружений национальную айдентику. Так, например, главный стадион сверху напоминает герб Узбекистана, а фасады будут украшены узбекскими узорами и орнаментами.
Разумеется, задача Олимпийского парка будет заключаться не только в том, чтобы достойно встретить зарубежных гостей Азиады-2025. На объектах предусмотрено все необходимое не только для успешного проведения игр, но и для дальнейшей эксплуатации объектов, отмечают представители компании САМС Engineering.
После проведения игр сюда переедут профильные министерства, ведомства, спортивные федерации и вузы. Здесь же будет организован музей спортивной славы.
«Мы живем в историческое время. Проект для объектов, которые строятся для предстоящих игр, просто фантастичный. Наверное, еще пять лет назад мы и мечтать не могли, что у нас могут быть такие великолепные спортивные сооружения. На самом деле не каждое государство может позволить себе построить такие объекты. Для нас также очень важно, что здесь будет находиться и помещение для Федерации фехтования. Сегодня это один из лидирующих молодых видов спорта в Узбекистане. Уверена, что это будет способствовать еще большему его развитию», — поделилась генеральный секретарь Федерации фехтования Гульнара Саидова.
Таким образом, городок станет не только местом для проведения крупных престижных соревнований, но и своеобразным кластером по взращиванию спортивных талантов.
«При разработке концепции проекта мы учитывали не только потребности спортсменов, но и в целом жителей города. Почти 50% территории будут занимать зеленые ландшафты и водоемы. В ноябре мы начали благоустройство территории и высадку деревьев, к началу Игр они подрастут. Таким образом, это будет не только спортивный комплекс, но и полноценный зеленый парк», — рассказал Го Цзиде.
В компании уточнили, что планируется посадить более 500 тысяч зеленых насаждений — разные виды клена, южно-европейскую баухинию, фотинию Фразера, японский бересклет, барбарис Тунберга, лириодендрон, гауру. Для обеспечения саженцев водой будут установлены спринклерный полив и капельное орошение.
Парк молодёжи и спортсменов
Продолжая тему озеленения, отметим, что в день медиа-тура журналисты также побывали в Бостанлыкском районе, где в рамках общенациональной программы «Яшил макон» возводится Парк молодежи и спортсменов.
На территории 20 гектаров, выделенных Министерству молодежной политики и спорта, в ближайшие годы планируется посадить 10 тысяч деревьев разных пород.
В этот день на акцию вышли 250 человек — сотрудники Министерства молодежной политики и спорта, Олимпийского и Паралимпийского комитетов, волонтеры Агентства по делам молодежи. Аналогичные мероприятия с участием территориальных ведомств проходили в каждой области республики. Всего в этот день руками спортивной молодежи было посажено 2,5 тысячи деревьев по всей стране.
По словам министра молодежной политики и спорта Адхама Икрамова, полив молодых насаждений будет осуществляться по принципу капельного орошения из артезианского источника.