Wildberries изменила около 20 норм по требованию Генпрокуратуры

Кроме того, Wildberries тестирует новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет. Примерные сроки введения этой функции не приводятся.
Генпрокуратура уточнила, что возможность компенсации расходов по возврату товара надлежащего качества «сохраняется лишь в отдельных случаях». К ним относят низкую долю выкупа покупателем, значительные расстояния транспортировки, а также «особенности товаров» (крупногабаритные, хрупкие, невостребованные).
Генпрокуратура начала проверку Wildberries 12 октября из-за введения маркетплейсом комиссий за оплату товаров картами Visa и Mastercard. На следующий день Wildberries отменила комиссии. Московская прокуратура также инициировала проверку в отношении маркетплейса в связи с конфликтом ритейлера с продавцами.