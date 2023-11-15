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17:53 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Белорусов предупредили о сбоях в работе банковских карт 20 ноября

Карточки некоторых банков могут не работать 20 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Белорусам сказали про сбои в работе банковских карт в понедельник, 20 ноября 2023 года. Подробности озвучили в пресс-службе Банковского процессингового центра.

В сообщении говорится, что 20 ноября будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании центра. Так, в период времени с 3 до 6 часов могут быть кратковременные перерывы в обслуживании держателей банковских карт, которые пользуются услугами центра, а также банкоматов, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания.

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