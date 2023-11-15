18:21 (мск), источник: Городской репортер
Мост через Ростовское море готов на 90%
Мост через Ростовское море почти достроили.
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Об этом сообщил замгубернатора региона — министр транспорта региона Владимир Окунев. Во время встречи с первым замминистра строительства РФ Александром Ломакиным в Минстрое Владимир Окунев рассказал о завершении строительства мостового перехода через водохранилище Ростовское море на автодороге «Дон-Камышеваха-Ростов-на-Дону».
Мост готов на 90%. Уже установлены опоры моста, пролеты, смонтирована гидроизоляция проезжей части и нижнего слоя покрытия путепровода, обновлены водопровод и газопровод. Сейчас дорожники красят пролеты нового моста.