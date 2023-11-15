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Главные новости к вечеру 15 ноября
18:21 (мск), источник: Городской репортер

Мост через Ростовское море готов на 90%

Мост через Ростовское море почти достроили.

Об этом сообщил замгубернатора региона — министр транспорта региона Владимир Окунев. Во время встречи с первым замминистра строительства РФ Александром Ломакиным в Минстрое Владимир Окунев рассказал о завершении строительства мостового перехода через водохранилище Ростовское море на автодороге «Дон-Камышеваха-Ростов-на-Дону».

Мост готов на 90%. Уже установлены опоры моста, пролеты, смонтирована гидроизоляция проезжей части и нижнего слоя покрытия путепровода, обновлены водопровод и газопровод. Сейчас дорожники красят пролеты нового моста.

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