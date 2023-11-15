18:22 (мск), источник: Комсомольская правда
В 2022 тарифы выросли дважды, а в 2023 — ни разу: В Ростовской области коммуналка может подорожать на 9,5%
В Ростовской области тарифы на коммуналку могут вырасти на 9,5%
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В Ростовской области плата за коммунальные услуги может вырасти на 9,5 процента. Это следует из распоряжения Правительства Российской Федерации. В нем согласованы отдельные индексы и тарифы на оплату коммунальных услуг для каждого региона страны на пять лет — с 2024 по 2028 годы — и предельно допустимые отклонения от этих цифр для отдельных муниципалитетов.
Для Ростовской области величина индекса составила 9,5 процента.
ТАРИФЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ.
В соцсетях жители региона активно стали обсуждать грядущее подорожание. Понятное дело, что рост тарифов людей радовать не может, но многие восприняли изменения с пониманием.
— Это плановое изменение тарифов ЖКХ, которое по всей стране происходит с 1 июля. Рост платежей для населения за жилищно-коммунальные услуги ограничен предельными индексами. Предельные индексы роста платежей для жителей в среднем по регионам устанавливаются на федеральном уровне, — рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
В соседнем Краснодарском крае предельный рост тарифов составит 9,5 процента. В Москве — 11 процентов, в Забайкальском крае — 15 процентов, а в Чукотском автономном округе — 4,9 процента.
РОСТ ТАРИФОВ — С 1 ИЮЛЯ.
Как отмечают специалисты Федеральной антимонопольной службы, такие ограничения сдерживают рост тарифов. Следить за тем, как они изменяются, теперь могут и региональные управления ФАС.
Напомним, в 2022 году тарифы менялись дважды. Ранее подорожание происходило только первого июля. Из-за инфляции в прошлом году повышение случилось дважды, поэтому в 2023 году стоимость услуг ЖКХ оставалась прежней.
Ранее губернатор донского региона Василий Голубев предложил повысить с 1 июля 2024 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 6,8 процента. Документ предложения опубликовала Региональная служба по тарифам на портале правовой информации. При этом возможно отклонение в большую или меньшую сторону на два процента — до 4,8 или до 8,8%.