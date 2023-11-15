В Беларуси снова выросли реальные доходы

Речь идет о денежных доходах за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированных на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Месяцем ранее рост к январю — августу был 5,1%.
Оплата труда по-прежнему занимает 65% в общем объеме денежных доходов. При этом доходы от предпринимательской и иной деятельности выросли с 8 до 8,2%, а трансферты населению, в том числе пенсии, пособия и стипендии, остались на уровне 22,3%.
К слову, в сентябре средняя номинальная начисленная зарплата в Беларуси составила 1939,8 рубля. По сравнению с августом она снизилась на 22,6 рубля.
Зарплата в «Великом камне» в 1,6 раза опережает доходы в свободных экономических зонах.