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16:39 (мск), новости Беларуси, источник: Office Life

В Беларуси снова выросли реальные доходы

Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе — сентябре выросли на 5,8% по сравнением с таким же периодом 2022-го. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Речь идет о денежных доходах за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированных на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Месяцем ранее рост к январю — августу был 5,1%.

Оплата труда по-прежнему занимает 65% в общем объеме денежных доходов. При этом доходы от предпринимательской и иной деятельности выросли с 8 до 8,2%, а трансферты населению, в том числе пенсии, пособия и стипендии, остались на уровне 22,3%.

К слову, в сентябре средняя номинальная начисленная зарплата в Беларуси составила 1939,8 рубля. По сравнению с августом она снизилась на 22,6 рубля.

Зарплата в «Великом камне» в 1,6 раза опережает доходы в свободных экономических зонах.

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В Беларуси снова выросли реальные доходы
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