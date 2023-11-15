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17:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане к 2030 году планируют ввести 25 миллионов квадратных метров жилья

Соответствующее соглашение было подписано с Минстроем России.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане к 2030 году планируют построить и ввести в эксплуатацию 25 миллионов квадратных метров жилья. Соответствующее соглашение было подписано с Минстроем России. Об этом во время прямого эфира сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

В настоящее время выданы 523 разрешения на строительство четырех миллионов квадратных метров жилья. Эти объекты введут в эксплуатацию в следующие два года.

В 2023 году введут 3,1 миллиона «квадрата». План уже выполнен на 96%. По словам Айзатуллина, за ноябрь и декабрь эти показатели будут исполнены. При этом лидером по вводу жилья являются Казань, Набережные Челны и Тукаевский район.

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