20:17 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Правительство Молдовы анонсировало возвращение в страну лоукостера WizzAir
Премьер-министр Молдовы объявил о возвращении венгерского лоукостера на молдавский рынок.
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КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air возвращается в Молдову, об этом объявил премьер-министр Дорин Речан, его цитирует пресс-служба правительства.
«WizzAir возвращается в Молдову, авиакомпания объявила, что с декабря начнет выполнять рейсы по направлениям Кишинев — Рим, Кишинев — Милан и Кишинев — Лондон», — отмечается в сообщении.
Как уточнил пресс-секретарь кабмина Даниел Водэ, это «является результатом наших постоянных усилий по обеспечению новых международных связей для всех наших граждан и стимулированию экономического развития».
Орган гражданской авиации Молдовы заявил, что авиакомпания Wizz Air приостанавливает все полеты через Международный аэропорт Кишинева с 14 марта 2023 года. Как отметили в ведомстве, авиакомпания сообщила об этом решении по электронной почте, сославшись на соображения безопасности воздушного пространства в регионе.