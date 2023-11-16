В столице самые дешевые — 4-комнатные квартиры, попробуй оплати зимой отопление: Сколько стоит жилье на вторичном рынке Кишинева

Где самое дорогое и дешевое жилье на вторичном рынке Кишинева?
Самые дорогие квартиры во вторичке — «однушки» в Центре (€955 за м2) и на Ботанике (€905 за м2).
Самые дешевые — это 4х-комнатные квартиры в районе Отоваска (€471 за м2) и на Скулянке (€520 за м2).
В других районах цены (за м2) такие:
Ботаника — от €531 до €905.
Буюканы — от €520 до €859.
Телецентр — от €532 до €860.
Чеканы — от €471 до €865.
Рышкановка — от €544 до €898.
Цены на квартиры в старых домах не растут с августа. Последний скачок цен был в июле — на 4,04%.
Данные представила биржа недвижимости Lara в отчете за октябрь 2023 года.