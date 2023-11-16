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07:48 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В столице самые дешевые — 4-комнатные квартиры, попробуй оплати зимой отопление: Сколько стоит жилье на вторичном рынке Кишинева

Где самое дорогое и дешевое жилье на вторичном рынке столицы.

Источник: Комсомольская правда

Где самое дорогое и дешевое жилье на вторичном рынке Кишинева?

Самые дорогие квартиры во вторичке — «однушки» в Центре (€955 за м2) и на Ботанике (€905 за м2).

Самые дешевые — это 4х-комнатные квартиры в районе Отоваска (€471 за м2) и на Скулянке (€520 за м2).

В других районах цены (за м2) такие:

Ботаника — от €531 до €905.

Буюканы — от €520 до €859.

Центр — от €608 до €955.

Телецентр — от €532 до €860.

Чеканы — от €471 до €865.

Рышкановка — от €544 до €898.

Цены на квартиры в старых домах не растут с августа. Последний скачок цен был в июле — на 4,04%.

Данные представила биржа недвижимости Lara в отчете за октябрь 2023 года.

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