08:03 (мск), источник: Комсомольская правда
В Хабаровском крае появляются новые детские сады и школы
За последние пять лет открыли три новых детских сада и строится новая школа.
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В Хабаровском крае за последние пять лет появились три новых детских сада на 650 мест, и сейчас строится еще один на 190 мест по улице Запарина. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Демография», который поддержал президент РФ Владимир Путин.
Сейчас проводятся работы по благоустройству территории, отделке фасада и внутренних помещений. Планируется завершить все работы до конца 2023 года. Общая стоимость проекта — около 630 миллионов рублей. В новом детсаде будут места для детей младенческого возраста от двух месяцев. Благодаря этому молодые родители смогут вернуться к работе, не дожидаясь окончания отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Новый детский сад рядом с ЖК «Гупровский городок» будет включать четыре ясельные группы на 60 мест для детей от двух месяцев.
Параллельно с этим в рамках государственно-частного партнерства строится школа на 1100 ученических мест на Демьяна Бедного. Проект поддерживает ООО «Школа Будущего — Демьяна Бедного», входящее в Группу компаний Восточно-Арктической Нефтегазовой Корпорации. Школу оснастят современным оборудованием, будут созданы комфортные условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Нацпроект «Демография» играет ключевую роль в развитии России. Президент Путин предложил после 2024 года, когда завершатся основные строительные проекты, регулярно обновлять образовательные пространства, внедрять современные технологии и методы обучения без дополнительных напоминаний и указаний.