«Замерзаем всем домом!»: во Владивостоке жители одного из домов до сих пор остаются без тепла

Жители дома на улице Русской, 61 г, во Владивостоке до сих пор остаются без отопления. По их словам, многочисленные жалобы в различные инстанции не привели к потеплению батарей в квартирах. «Комсомольская правда — Владивосток» обратилась к специалистам за разъяснением ситуации. Их общий вердикт — вероятно, проблема возникла на уровне внутридомовых сетей или отдельных квартир.
В редакцию «Комсомольской правды — Владивосток» со своей бедой обратились жильцы дома № 61 г на улице Русской. Они рассказали, что в их квартирах до сих пор отсутствует стабильное отопление. Оно то появляется на несколько часов, то пропадает на долгое время.
«Управляющая компания приезжает на дом, дает отопление и ровно через несколько часов батареи опять холодные. УК ссылается на различные причины, независящие от них. Всем домом мерзнем, сил уже нет терпеть такое безобразие», — рассказали возмущенные люди.
По их словам, они обращались в различные чат-боты и ведомства, но результатов это не принесло.
«Если город дал в дом тепло, то проблема точно во внутридомовых сетях. И эту проблему должна решить именно управляющая компания. Что-то не получиться у управляющей компании может, только если проблема в какой-то квартире — кто-то что-то накрутил, поставил какую-то перемычку и перекрыл всем тепло. Но в таком случае это коснулось бы только одного подъезда. Если проблема у всего дома — это, однозначно, зона ответственности управляющей компании. Еще один вариант — если на ветке, к которой присоединен дом, ведутся ремонтные работы. Тогда из-за низкого давления может быть завоздушен весь дом», — рассказал редакции независимый эксперт.
В администрации города корреспонденту «КП» подтвердили, что источник проблемы, вероятнее всего, находится в одной из квартир дома — кто-то перекрыл систему теплоснабжения.
«В этом доме-новострое не совсем обычная система отопления. В каждой квартире есть возможность сбросить тепло и закрутить вентили. Жители по незнанию это делают. Управляйка сейчас ведет работу по локализации места перекрытия. Но многих владельцев квартир еще и найти трудно, квартиры в “бетоне”, люди в них пока не живут», — объяснили специалисты подразделения ЖКХ администрации.
Эксперты также пояснили, что, если ситуация не разрешится, то людям следует обратиться в государственную жилищную инспекцию. Она может создать комиссию по установлению причин отсутствия тепла, с участием всех заинтересованных сторон и выдать предписание на устранение нарушений. Если оно не будет выполнено, то дальше информация уйдет в прокуратуру, которая вынесет свое предписание.