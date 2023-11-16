07:57 (мск), источник: НИА Владивосток
Регулярные грузоперевозки в почтово-багажных вагонах запустили между Россией и КНР
Вагоны будут курсировать между Уссурийском и Хуньчунем три раза в неделю. Новый сервис создан РЖД совместно с Почтой России.
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Как сообщает пресс-служба РЖД, первый регулярный поезд из Хуньчуня с вагоном почты прибыл на станцию Уссурийск. Из него выгрузили более 13 тысяч посылок общим весом свыше девяти тонн. Далее груз отправили в сортировочный центр во Владивостоке.
«Новое логистическое решение — альтернатива авто- и авиационным грузоперевозкам по скорости доставки и стоимости. Скорость доставки отправлений из Китая для получателей из Сибири и Дальнего Востока сократится на пять-семь дней, а стоимость снизится на 30% по сравнению с доставкой автотранспортом», — рассказали в РЖД.
Помимо этого, компании планируют организовать перевозки в экспортном направлении, что делает этот сервис интересным для малого и среднего бизнеса.