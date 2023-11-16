09:02 (мск), источник: Комсомольская правда
В крупных городах предлагают разрешить ИЖС на месте аварийных домов
Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение депутаты Заксобрания Прикамья.
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Пермские депутаты предложили выделять участки земли под аварийными домами для индивидуального жилищного строительства в городах России, независимо от численности населения. Соответствующий законопроект депутаты Заксобрания Пермского края внесли на рассмотрение в Госдуму РФ.
Сейчас закон позволяет выделять освободившиеся от ветхого жилья участки под индивидуальное жилищное строительство только в малых городах, численность населения в которых составляет до 30 тысяч человек. В остальных случаях землю можно использовать для возведения школ, больниц, парков, спортивных центров и многоэтажных домов.
В пояснительной записке указано, что на территории Пермского края старые аварийные дома в малых и средних городах расположены в зонах с малоэтажной застройкой. Однако строительство крупных объектов не предусмотрено ни градостроительными документами, ни средствами из бюджета. Кроме того, площадь освобождающихся земельных участках после сноса ветхого жилья зачастую не позволяет строить крупные объекты. Поэтому парламентарии предлагают снять ограничение и усовершенствовать механизмы вовлечения оборот таких земель.