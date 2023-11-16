10:01 (мск), источник: Калининград.Ru
Эксперты зафиксировали значительный рост цен на стройматериалы в Калининграде
Драйвером увеличения стоимости стал металл.
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Национальной объединение строителей (НОСТРОЙ) зафиксировало значительный рост цен на стройматериалы в Калининграде. Информацию об этом опубликовали на сайте организации.
По данным мониторинга, существенное увеличение стоимости произошло в сентябре-октябре 2023 года. Драйвером роста оказался металл.
На примере индикативного материального ресурса (сталь арматурная 16 мм) рост цен за месяц составил в среднем 22% в зависимости от региона. В отдельных городах, таких как Москва, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Новосибирск, Калининград, цена за этот период выросла на 21−28%, — сообщили в организации.
НОСТРОЙ также опубликовал обращение в ФАС по поводу значительного роста цен на стройматериалы в сентябре. В документе указано, что с начала года сталь арматурная подорожала в Калининграде на 65,3%, щебень — на 29,5%, раствор цементный кладочный — на 13,2%.
В ассоциации не видят оснований для повышения цен, поскольку «сегодня нет новых санкционных мер в отношении российских производителей стройматериалов, влияния мировых цен на внутренний рынок».
В сентябре Калининградстат также отмечал рост цен на некоторые строительные товары. Так, специалисты зафиксировали значительное удорожание цемента тарированного — +9,76% к августу и плит древесностружечных — +8,21%.