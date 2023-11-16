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10:17 (мск), источник: dostup1.ru

На главного по общественному транспорту Челябинска прокуратура завела дело

На главного по общественному транспорту Челябинска прокуратура завела административное дело за нарушение трудовых прав работников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что речь идет про директора муниципального унитарного предприятия «Служба организации движения».

Надзорное ведомство проводило проверку после жалоб водителей на переработку.

«Установлено, что у них продолжительность одной смены в среднем за август 2023 года составила 17,7 часов, что является нарушением требований трудового законодательства, предусматривающего продолжительность ежедневной работы не более 12 часов. Кроме того, продолжительность рабочей недели у водителей в среднем составила 89 часов при установленной норме 56 часов», — выяснила прокуратура Курчатовского района.

Также в трудовых договорах на кондукторов и водителей отсутствовали обязательные условия о режиме рабочего времени и времени отдыха.

По данному факту директору МУП «СОД» внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

На руководителя возбуждено дело по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового прав), которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда, уточнили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

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