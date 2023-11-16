09:04 (мск), источник: АиФ Красноярск
Кредиторы хотят подать иски о банкротстве на компанию Гольдмана «АгроЭлита»
Она входит в холдинг Goldman Group, которая принадлежит бизнесмену.
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ООО «Группа Продовольствие» намерена подать иск в Арбитражный суд о банкротстве на компанию Гольдмана «АгроЭлита», которая входит в его холдинг Goldman Group.
Информация появилась на портале Федресурс, сообщает «Коммерсантъ». Причина — задолженность за поставку зерновых,
Еще в декабре прошлого года компания «Группа Продовольствие» через суд требовала взыскать 84,3 млн руб. с ООО «АгроЭлита», которые суд частично удовлетворил в апреле этого года. Обязав погасить сумму 59 млн рублей. Но компании подали апелляционные жалобы, в результате было принято решение снизить сумму взыскания с 59 млн руб. до 55,2 млн руб.
Подать иск о банкротстве ООО «АгроЭлита» объявил и индивидуальный предприниматель Евгений Якушев.
К слову, на компанию Гольдмана подается много исков не только от ИП, но лизинговых предприятий от организаций.
Добавим, что уставной капитал АгроЭлиты 215,2 млн рублей, ею владеет Управляющая компания «Голдман Групп», гендиректором которой является Роман Гольдман.
Напомним, бизнесмен и депутат Заксобрания уехал в неизвестном направлении. В это же время пайщикам кооператива «Агро Вклад» перестали выплачивать проценты и возвращать вклады. Единственным распорядителем финансов кооператива является Гольдман. В полицию от пайщиков поступило более 250 заявлений.