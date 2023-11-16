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10:09 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Доллар и евро продолжают дешеветь. Курсы валют на 16 ноября

Национальный банк Беларуси установил на 15 ноября следующие курсы валют.

ЦБ: $ 89.4565   -1.80 € 97.1334   -0.64 ММВБ: $ 89.0600   -0.40 € 96.5900   -0.64
Источник: Смартпресс

1 доллар США — 3,1186 белорусского рубля (снижение на 1,35% по отношению к курсу на 15 ноября).

1 евро — 3,3844 белорусского рубля (снижение на 0,11%).

100 российских рублей — 3,4782 белорусского рубля (рост на 0,61%).

10 китайских юаней — 4,3020 белорусского рубля (снижение на 0,55%).

10 польских злотых — 7,7087 белорусского рубля (рост на 0,54%).

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