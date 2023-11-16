10:09 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
Доллар и евро продолжают дешеветь. Курсы валют на 16 ноября
Национальный банк Беларуси установил на 15 ноября следующие курсы валют.
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1 доллар США — 3,1186 белорусского рубля (снижение на 1,35% по отношению к курсу на 15 ноября).
1 евро — 3,3844 белорусского рубля (снижение на 0,11%).
100 российских рублей — 3,4782 белорусского рубля (рост на 0,61%).
10 китайских юаней — 4,3020 белорусского рубля (снижение на 0,55%).
10 польских злотых — 7,7087 белорусского рубля (рост на 0,54%).