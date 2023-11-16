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Главные новости 16 ноября
11:28 (мск), источник: Ura.ru

В Пермском крае резко подорожали куриные яйца

В Пермском крае в октябре на 15% выросли цены на куриные яйца. Резко подорожала и другая продукция птицеводства. Об этом свидетельствуют данные Пермьстата.

«Четвертый месяц подряд растут цены на продукцию птицеводства. Яйцо куриное стало дороже на 15,0%, куры охлажденные и мороженые — на 4,9%, окорочка куриные — на 2,2%, кулинарные изделия из птицы — на 1,7%», — сообщается на сайте Пермьстата.

На 8,9% выросли цены на оливковое масло, на 7,8% подорожали томатные консервы, на 4,2% — булочные изделия из муки высшего сорта. Также на 6,9% увеличилась стоимость бананов и на 5,5% повысилась цена апельсинов. Одновременно с этим на 7,9% подешевели яблоки, на 3,4% снизилась стоимость груш и на 2% стали дешевле лимоны.

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