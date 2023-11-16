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10:25 (мск), источник: Don24.ru

Хуснуллин прогнозирует рост грузоперевозок через Ростовскую область

Ростовская область, 16 ноября 2023. DON24.RU. Ростовская область сегодня выполняет роль транспортного хаба для новых регионов РФ. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. При этом грузопоток через Ростовскую область может быть увеличен.

Источник: Don24.ru

Такое мнение вице-премьер высказал во время выступления на площадке форума «Транспортная неделя-2023» в Москве.

Поскольку аэропорт Платов временно закрыт, перевозки осуществляются главным образом по железной дороге и автомобильным транспортом.

Очень активно развивается судоходное движение на Дону. Для увеличения объема перевозок водным транспортом планируется расширить Багаевский гидроузел, сказал Хуснуллин.

«Объемы перевозок сейчас измеряются в десятках миллионов тонн. В развитии инфраструктуры мы видим большую возможность увеличения — именно Ростова, Ростовской области как транспортного хаба — объемов перевозимых грузов через территорию Ростовской области. Очень много идет грузов на новые территории», — приводят слова чиновника федеральные информагентства.

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