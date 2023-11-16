Хуснуллин прогнозирует рост грузоперевозок через Ростовскую область

Такое мнение вице-премьер высказал во время выступления на площадке форума «Транспортная неделя-2023» в Москве.
Поскольку аэропорт Платов временно закрыт, перевозки осуществляются главным образом по железной дороге и автомобильным транспортом.
Очень активно развивается судоходное движение на Дону. Для увеличения объема перевозок водным транспортом планируется расширить Багаевский гидроузел, сказал Хуснуллин.
«Объемы перевозок сейчас измеряются в десятках миллионов тонн. В развитии инфраструктуры мы видим большую возможность увеличения — именно Ростова, Ростовской области как транспортного хаба — объемов перевозимых грузов через территорию Ростовской области. Очень много идет грузов на новые территории», — приводят слова чиновника федеральные информагентства.