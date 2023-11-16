В Узбекистане увеличены размеры штрафов за нарушение санитарных норм

15 ноября президент подписал постановление, предусматривающее внесение изменений и дополнений в некоторые нормативно-правовые акты. Об этом сообщает Минюст.
В частности, внесены изменения в Кодекс об административной ответственности за нарушение санитарного законодательства, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.
Отныне за подобное правонарушение граждан будут штрафовать на сумму от 5- до 10-кратного размера БРВ (от 1 млн 650 тыс. сумов до 3 млн 300 тыс. сумов). Ранее штраф составлял от 1- до 3-кратного размера БРВ.
На должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 15- до 20-кратного размера БРВ (4 млн 950 тыс. сумов до 6 млн 600 тыс. сумов). Ранее штраф составлял от 5- до 10-кратного размера БРВ.