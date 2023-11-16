11:39 (мск), источник: MOS.Ru
Мэр Москвы: Резидент «Руднева» начал поставки банкоматов собственной разработки
Устройства оборудованы сенсорным экраном, мультимедийной системой, защитой от мошенников и вандалов.
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Московский производитель начал поставлять банкоматы собственной разработки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
«Первые устройства уже получили три банка-партнера. Еще несколько организаций проводят тестирование. Серийный выпуск российских банкоматов начался в индустриальном парке “Руднево” в мае этого года», — написал Мэр Москвы.
Аппараты на 80 процентов изготовлены из отечественных компонентов. Они оснащены собственным программным обеспечением. В 2026 году компания планирует полностью перейти на российские комплектующие.
Устройства оборудованы сенсорным экраном, мультимедийной системой, защитой от мошенников и вандалов. Благодаря биометрической камере пользователи смогут совершать ряд операций без использования карт.
Сейчас предприятие изготавливает до 15 тысяч банкоматов в год, но планирует увеличить объем выпуска вдвое.