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Главные новости 16 ноября
11:39 (мск), источник: MOS.Ru

Мэр Москвы: Резидент «Руднева» начал поставки банкоматов собственной разработки

Устройства оборудованы сенсорным экраном, мультимедийной системой, защитой от мошенников и вандалов.

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8
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Московский производитель начал поставлять банкоматы собственной разработки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Первые устройства уже получили три банка-партнера. Еще несколько организаций проводят тестирование. Серийный выпуск российских банкоматов начался в индустриальном парке “Руднево” в мае этого года», — написал Мэр Москвы.

Аппараты на 80 процентов изготовлены из отечественных компонентов. Они оснащены собственным программным обеспечением. В 2026 году компания планирует полностью перейти на российские комплектующие.

Устройства оборудованы сенсорным экраном, мультимедийной системой, защитой от мошенников и вандалов. Благодаря биометрической камере пользователи смогут совершать ряд операций без использования карт.

Сейчас предприятие изготавливает до 15 тысяч банкоматов в год, но планирует увеличить объем выпуска вдвое.

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