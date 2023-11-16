11:19 (мск), источник: Комсомольская правда
Волгоградцы потратили на еду, напитки и табачные изделия почти 200 млрд рублей
В Волгоградской области общий объем продаж достиг 44,2%
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Волгоградская область оказалась в тройке лидеров в по обороту розничной торговли в Южном федеральном округе. За первые 9 месяцев 2023 года волгоградцы потратили 194,5 миллиарда рублей, в которые вошли продукты питания, напитки и табачные изделия. Об этом сообщает Волгоградстат.
Оборот розничной торговли с января по сентябрь текущего года составил 108% от показателей аналогичного периода минувшего года. Больше всего волгоградцы потратили на непродовольственные товары — всего 245 млрд рублей.
Пищевые продукты, в том числе напитки, а также табачные изделия обошлись местному населению в 194,5 млрд рублей. Доля этой категории в общем объеме продаж достигла 44,2%.