11:44 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
193 миллиарда потребуется для стройки «наземного метро» в Екатеринбурге
На строительство наземного метро в Екатеринбурге и линии в Новокольцовский микрорайон необходимо 193 млрд рублей.
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Об этом на форуме «Города России», который проходит в столице Урала, сообщил руководитель аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин.
Но это не конечная стоимость строительства. Все будет зависеть от итогового проекта наземного метро.
По словам бывшего главы Екатеринбурга, а ныне члена Совета Федерации Александра Высокинского, на строительство понадобятся федеральные средства. Но пока деньги не готовы выделить, так как нет достаточного транспортного потока.
Константин Калинин добавил, что, по подсчетам аналитиков, к 2035 году пассажиропоток наземного метро Екатеринбурга составит более 50 млн человек в год. В качестве одного из вариантов финансирования он предложил использовать концессионное соглашение.
«МК-Урал» ранее писал, что администрация Екатеринбурга зарезервировала земельный участок для размещения железнодорожной линии от станции «Компрессорный завод» до станции «Аэропорт Кольцово» на три года. Речь идет об очередной ветке наземного метро.
От Компрессного завода до аэропорта Кольцово пройдет Новокольцовский маршрут наземного метро. Он охватит одноименный микрорайон, кампус УрФУ, микрорайоны Солнечный, ВИЗ-Правобережный, Юго-Запад, а также Академический район.