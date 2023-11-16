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11:40 (мск), источник: УралПолит.ру

Высокинский: «Сухой порт» в Екатеринбурге будет обслуживать четыре миллионника

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 ноября, УралПолит.Ru. «Сухой порт» в Екатеринбурге в перспективе будет обслуживать четыре города-миллионника. Такая близость крупных городов — уникальная для мира ситуация, заявил сенатор от Свердловской области Александр Высокинский на форуме «Города России».

Транспортный центр, который появится в Свердловской области, будет обслуживать города с миллионным населением — Екатеринбург, Челябинск, Пермь и Тюмень, которая к моменту развития проекта уже догонит их по численности, сообщил сенатор в рамках дискуссии. По его словам, такая близость крупных городов — это уникальная для мира ситуация. Также он отметил, что регионы не должны конкурировать между собой:

«Конкурировать должен бизнес. Мы, как государство, создаём вам ниши. А вы, как бизнес, конкурируете в нишах», — пояснил он.

Начальник СвЖД Павел Бурцев также подчеркнул, что дороги и разные типы перевозки должны не соревноваться, а составлять единую систему. Высокинский отметил, что создание новых логистических связей — необходимый процесс, добавив, что последние 30 лет перевозки развивались по моделям, заложенным в СССР. Теперь приходит время планировать дальнейшее развитие на будущее.

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Высокинский: «Сухой порт» в Екатеринбурге будет обслуживать четыре миллионника
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