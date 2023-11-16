Высокинский: «Сухой порт» в Екатеринбурге будет обслуживать четыре миллионника

Транспортный центр, который появится в Свердловской области, будет обслуживать города с миллионным населением — Екатеринбург, Челябинск, Пермь и Тюмень, которая к моменту развития проекта уже догонит их по численности, сообщил сенатор в рамках дискуссии. По его словам, такая близость крупных городов — это уникальная для мира ситуация. Также он отметил, что регионы не должны конкурировать между собой:
«Конкурировать должен бизнес. Мы, как государство, создаём вам ниши. А вы, как бизнес, конкурируете в нишах», — пояснил он.
Начальник СвЖД Павел Бурцев также подчеркнул, что дороги и разные типы перевозки должны не соревноваться, а составлять единую систему. Высокинский отметил, что создание новых логистических связей — необходимый процесс, добавив, что последние 30 лет перевозки развивались по моделям, заложенным в СССР. Теперь приходит время планировать дальнейшее развитие на будущее.