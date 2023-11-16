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12:26 (мск), источник: Комсомольская правда

«Автобан» займется строительством дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде

Стоимость работ оценивается в 64 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

ООО «Концессионная строительная компания № 11» (дочерняя компания ГК «Автобан») займется строительством дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Согласно информации, министерство экономического развития и инвестиций региона планирует заключить договор концессии с компанией. КСК № 11 является единственный участником отбора конкурсных заявок.

Напомним, ранее правительство опубликовало схему дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Проект состоит из второй, третьей и четвертой очередей городской магистрали общей протяженностью 12,8 км. При этом, четвертная очередь предусматривает возведение моста длиной 1034 м с выходом на улицу Фучика.

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