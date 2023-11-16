12:26 (мск), источник: Комсомольская правда
«Автобан» займется строительством дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде
Стоимость работ оценивается в 64 млрд рублей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ООО «Концессионная строительная компания № 11» (дочерняя компания ГК «Автобан») займется строительством дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».
Согласно информации, министерство экономического развития и инвестиций региона планирует заключить договор концессии с компанией. КСК № 11 является единственный участником отбора конкурсных заявок.
Напомним, ранее правительство опубликовало схему дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Проект состоит из второй, третьей и четвертой очередей городской магистрали общей протяженностью 12,8 км. При этом, четвертная очередь предусматривает возведение моста длиной 1034 м с выходом на улицу Фучика.