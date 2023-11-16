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13:51 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz

Ипотеку «9−20−25» дадут молодым семьям

Глава Отбасы банка Ляззат Ибрагимова рассказала об обсуждаемой новой программе льготного ипотечного кредитования, сообщает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

Полностью все условия новой ипотечной программы «9−20−25» станут известны в следующем году.

«Молодые семьи часто обращаются к нам, что они находятся на старте своего пути, но у них нет жилья. При этом они не относятся к госслужащим и не работают в бюджетных организациях, поэтому по этим категориям не могут встать в очередь. И вот, именно заботясь о них, хотим разработать такую программу. Ставка будет выше, потому что деньги будут привлекаться с рынка. Однако условия, возможности и механизмы будут точно известны в следующем году», — заявила Ибрагимова.

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