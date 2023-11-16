12:45 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самарскую область направят 4,7 млрд рублей на ремонт федеральных трасс
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора развитие дорожной сети в регионе.
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Делегация Самарской области во главе с Дмитрием Азаровым продолжает работать на XVII международном форуме «Транспорт России» в Москве. Губернатор встретился с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым и обсудил реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
На развитие своей сети в Самарском регионе Росавтодор направит с 2023 по 2025 годы 4,7 млрд рублей. В этот период запланировано строительство и реконструкция трех объектов на автомобильной дороге М-5 «Урал» протяженностью 18,4 км.
Кроме того, в планах дорожников — капитальный ремонт искусственного сооружения длиной 35,2 п.м и обновление 108,9 км дорог с помощью защитных слоев износа.
Во время встречи стороны отметили, что в настоящее время рассматривается возможность досрочного ввода в 2023 году выделенного этапа участка реконструкции трассы М-5 «Урал». Там проходит автодорога IБ категории с четырьмя полосам протяженностью 6,91 км и мостом в 45,2 м.
— Радуют планы работ ведомства на территории Самарской области. Мы бы хотели подробно обсудить ряд вопросов, которые мы обозначали ранее. Это, в том числе, реализация объектов, предполагаемых к вводу в текущем году, а также вопросы обеспечения безопасности на федеральной трассе М-5, — обозначил губернатор Дмитрий Азаров.
Отметим, глава региона также рассказал о капиталоемких проектах, реализуемых в регионе, в том числе и о строительстве 100 км трассы «Обход Тольятти» и моста через Волгу. Во время встречи Роман Новиков и Дмитрий Азаров договорились продолжить реализацию комплексного подхода к повышению безопасности самарских дорог.