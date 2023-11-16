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12:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане за 6 млрд рублей планируют построить завод по выпуску «ветряков»

Производство хотят разместить в ОЭЗ «Алабуга».

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане, а именно в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга», с высокой долей вероятности появится завод по выпуску ветроэнергетических установок, то есть «ветряков». Свое производство в республике планирует разместить «Силмаш». Правда, для этого понадобятся огромные инвестиции — 6 миллиардов рублей.

Выбор на татарстанскую ОЭЗ пал из-за развитой инфраструктуры, кредита доверия и логистики. Производимые в будущем «ветряки» планируют в основном продавать нефтяным компаниям, сообщает «БИЗНЕС Online».

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