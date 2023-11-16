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13:02 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Среднем Урале планируют запустить производство автомобилей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября, ФедералПресс. Компания «Екатеринбургский транспортный терминал» подала заявку на получение статуса особой экономической зоны (ОЭЗ) рядом с Екатеринбургом. Об этом шла речь на форуме российских городов.

Источник: РИА "ФедералПресс"

На выполнение всех условий, наверное, уйдет не один год. Будут подведены коммуникации, готов участок дороги. Мы хотим перейти от того, чтобы ввозить готовые автомобиля, но и начать локализацию. В 2024 году мы планируем получить статус ОЭЗ«, — заявил председатель совета директоров “Екатеринбургский транспортный терминал” Александр Кахидзе.

Начать производство автомобилей может начаться позже — к 2025 или 2026 году.

«Сейчас преждевременно об этом говорить. Надо согласовать позицию с Минпромторгом. Это может быть будут легковые автомобили, может грузовые, а может вообще автозапчасти или бытовая техника», — сообщил он.

Кахидзе также уточнил, что создать новую ОЭЗ могут создать рядом с ТЛЦ «Уральский».

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