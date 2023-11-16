На Среднем Урале планируют запустить производство автомобилей

На выполнение всех условий, наверное, уйдет не один год. Будут подведены коммуникации, готов участок дороги. Мы хотим перейти от того, чтобы ввозить готовые автомобиля, но и начать локализацию. В 2024 году мы планируем получить статус ОЭЗ«, — заявил председатель совета директоров “Екатеринбургский транспортный терминал” Александр Кахидзе.
Начать производство автомобилей может начаться позже — к 2025 или 2026 году.
«Сейчас преждевременно об этом говорить. Надо согласовать позицию с Минпромторгом. Это может быть будут легковые автомобили, может грузовые, а может вообще автозапчасти или бытовая техника», — сообщил он.
Кахидзе также уточнил, что создать новую ОЭЗ могут создать рядом с ТЛЦ «Уральский».