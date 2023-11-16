Из вредности? 80% москвичей не хотят, чтобы квартиры по соседству сдавали

Ко второму чтению приближается новый законопроект. Согласно тексту документа, если человек захочет сдавать квартиру посуточно, ему потребуется заручиться одобрением не менее 75% соседей. Меж тем, по данным недавнего опроса радиостанции «Москва FM», примерно 80% москвичей не дадут разрешения на такую аренду. Кто-то считает это хорошей новостью, другие — предрекают смерть посуточной аренды жилья.
Если законопроект будет когда-нибудь принят, арендодателю придётся всех обойти и со всеми договориться. Риэлтор Светлана Чернявская в беседе с aif.ru отметила, что проблема может стать наиболее острой, если речь будет идти не о сборе согласий в пятиэтажке, а о новостройках с тысячей квартир.
«Но и это не основная проблема. Правда в том, что большинство людей никогда не даст такого разрешения. Кто-то увидит в этом бизнесе проблемы, кто-то будет бояться чужаков в подъезде, а кто-то — просто из вредности. И здесь мы сразу вернемся в эру, когда командировочные жили только в гостиницах. Поэтому отели сразу поднимут цены, так как возникнет высокая конкуренция. Ну и еще выиграют от этого закона апартаменты, так они, по документам, нежилые помещения», — добавила Чернявская.
По её словам, это также не пойдёт на пользу внутреннему туризму. Не секрет, что многие предпочитают на время отдыха арендовать квартиру, а не гостиницу. Там и места больше, можно приготовить еду и на этом сэкономить. Да и семьей жить комфортнее.
«С одной стороны, человек не хочет, чтобы в его доме сдавались квартиры, но сам не прочь снять подобную где-нибудь в Сочи», — отмечает эксперт.