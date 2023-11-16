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14:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге не хватает водителей категории «С»

О нехватке кадров рассказал мэр Алексей Орлов.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов высказался по поводу проблемы с дефицитом кадров в уральской столице. Кадровый голод сильнее всего ощущается в сфере транспорта, логистики и производства, отметил глава Екатеринбурга на форуме «Города России».

— Задача обеспечения кадрами сегодня стоит очень остро. Самая большая проблема — водители категории «С», как ни странно, но это факт. Сегодня Екатеринбург находится на историческом минимуме по проценту безработицы — 0,3%. Мы имеем на одного безработного 10 вакансий: по 20 в сфере торговли, по 15 в сфере транспорта, логистики и производств, — уточнил Алексей Орлов.

Поэтому, считает он, крайне необходимо повышать привлекательность рабочих мест именно в производственном секторе.

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