По новым линиям на Левобережье Омска пока не получится пустить троллейбусы

По словам главы депстроя, работы по строительству линий идут по графику — их планируется завершить до 15 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба ОГС. Напомним, новые троллейбусные сети строятся по улице Крупской от бульвара Архитекторов до Лукашевича, по улице Перелета от Крупской до проспекта Комарова, по проспекту Комарова от Перелета до Лукашевича по улице Крупской.
Однако пустить троллейбусы по новым линиям, как отметили в горсовете, пока не получится — для этого транспорт необходимо поставить в депо, реконструкция которого отложена на 2024 год из-за смены подрядчика.
Напомним, протяженность новой троллейбусной сети на Левобережье превысит 10 километров. Предполагается, что в будущем там пустят новые маршруты, которые свяжут существующие жилые массивы и новые микрорайоны Левобережья с поселком Юбилейный, железнодорожным вокзалом и улицей 10 лет Октября. Ранее также сообщалось, что по ним будут курсировать новые троллейбусы «Адмирал».
Добавим, как ранее сообщал «СуперОмск», о расторжении контракта на реконструкцию депо на Ватутина с подрядчиком стало известно в августе 2023 года. Причины этому называли в городской администрации. Ранее планировалось завершить работы к концу 2024 года.