15:44 (мск), источник: СуперОмск
Глава омского дептранса заявил о необходимости платных парковок в центре на манер Парижа
В четверг, 16 ноября 2023 года, на комитете Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры обсуждался вопрос парковки в центре города. В частности, глава омского дептранса Вадим Кормилец отметил, что автолюбители постоянно оставляют свои автомобили на улице Фрунзе, в том числе машины постоянно оставляют возле недавно появившейся остановки по улице Тарская, где раньше был парковочный карман.