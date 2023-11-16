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15:44 (мск), источник: СуперОмск

Глава омского дептранса заявил о необходимости платных парковок в центре на манер Парижа

В четверг, 16 ноября 2023 года, на комитете Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры обсуждался вопрос парковки в центре города. В частности, глава омского дептранса Вадим Кормилец отметил, что автолюбители постоянно оставляют свои автомобили на улице Фрунзе, в том числе машины постоянно оставляют возле недавно появившейся остановки по улице Тарская, где раньше был парковочный карман.

По словам Вадима Кормильца, сотрудники ГИБДД неоднократно проводили рейды и даже эвакуировали автомобили, однако пока ситуация не меняется. Директор департамента транспорта Омска даже предположил, что владельцы личного транспорта вскоре добьются того, что на улице Фрунзе появятся знаки, запрещающие стоянку и парковку.

Вадим Кормилец также отметил, что стоит проработать вопрос о платных парковках в центре города, а в качестве примера привел Париж.

«Это международная норма. В Париже в выходной день в центре города не то, что где-то припарковаться, а даже остановиться нельзя», — рассказал Кормилец.

Глава дептранса также назвал освобождение центральной части Омска от автобусов малого класса первым этапом, отметив, что вторым этапом должно стать освобождение от «паразитного» транспорта, который паркуется повсюду.

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