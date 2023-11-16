Как изменится стоимость автостраховки со следующего года в Казахстане

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, с 2024 года в Казахстане на стоимость страховки будет влиять аварийность региона регистрации транспортного средства.
«Чем меньше аварийность в регионе, тем меньше выплат осуществляет страховая компания и, соответственно, тем меньше должен быть страховой тариф», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас при определении размера страховой премии в расчет берется возраст водителя и стаж вождения, тип автотранспорта, срок его эксплуатации, регион регистрации автомобиля и аварийность водителя (скидки или надбавки за дисциплину водителя).
«Новый порядок определения стоимости автостраховки предполагает корректировку параметра региона регистрации транспортного средства путем применения к ним поправочных коэффициентов в зависимости от аварийности региона. Поправочные коэффициенты будут определяться ежегодно посредством автоматизированного расчета в Единой базе данных по страхованию. При этом все действующие иные критерии, в том числе история вождения сохраняются», — объяснили специалисты.
В прошлом месяце ведомство утвердило поправочные коэффициенты на 2024 год, которые будут применяться к каждому региону регистрации транспортного средства.
Предварительно ожидается понижение стоимости автостраховки в 11 регионах страны. Так, в Алматы она снизится на 18%, а в Атырауской области — на 29%.
Повышение ожидается в 7 регионах. Например, в Астане — на 5%, а в Шымкенте — на 9%.
В Карагандинской области и области Ұлытау — без изменений.
При этом страховые организации имеют право на увеличение или уменьшение поправочных коэффициентов на +/-10% один раз в год.
«Такой подход направлен на обеспечение справедливой стоимости автостраховки и позволит своевременно актуализировать страховые премии по обязательному автострахованию», — подчеркнули специалисты.
Напомним, 7 июня 2023 года АРРФР приняло постановление, согласно которому будет введено гибкое ценообразование тарифов на обязательную автостраховку. Документ разработан в целях реализации изменений, внесенных в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования и развития страхового рынка.
При этом ранее мы рассказывали, как влияют на стоимость страховки данные водителя.
Так, сообщалось, что конечная стоимость обязательной автостраховки также зависит от возраста и водительского опыта застрахованного.
Например, если водителю менее 25 лет и его стаж вождения менее 2 лет, то к базовой страховой премии применяется коэффициент 1,1. При стаже более 2 лет — 1,05.
Для застрахованных старше 25 лет, опыт вождения которых менее 2 лет, коэффициент составит 1,05, а более 2 лет — 1,0.
Класс водителя ежегодно вырастает, начиная с самого низкого, если у него не было страховых случаев, и уменьшается при их наличии.