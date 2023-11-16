Общий транспорт. Электробус из Москвы сможет работать в Санкт-Петербурге

Сейчас в Гостином дворе можно увидеть самые передовые новинки в области отечественного транспорта. Форум-выставка «Транспорт России» с экспозицией площадью 3,9 тыс. кв. м собрал более 100 участников.
Основные темы — цифровизация, логистика, сервис, перевозки, инфраструктура, ценообразование и производство в транспорте. На круглых столах обсуждают развитие автомобильных и речных перевозок, внедрение беспилотников в транспортную авиацию, использование искусственного интеллекта.
На форуме было подписано важное для Москвы и Санкт-Петербурга соглашение. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов и вице-губернатор Санкт-Петербурга, глава транспортного блока в правительстве города Кирилл Поляков договорились сотрудничать в области развития электротранспорта.
«Сегодняшним соглашением с коллегами из Санкт-Петербурга мы договорились максимально унифицировать все комплектующие, которые мы взаимно используем как для городского транспорта, так и для легкового. Попробуем вместе модифицировать и зарядные станции и обмениваться данными по ним как для легкового транспорта, так и для наземного городского транспорта. Чтобы наши две транспортные системы были максимально унифицированы — московский электробус мог работать в Санкт-Петербурге, а электробус из Санкт-Петербурга мог работать в Москве», — заявил Ликсутов журналистам.
Унификация деталей для электротранспорта позволит снизить их себестоимость, и чинить электробусы будет дешевле. Уже сейчас в Новой Москве строят завод по производству батарей.
Как заметил Кирилл Поляков, есть тренд на технологическую независимость России от рынка западных технологий. Поэтому в Санкт-Петербурге тоже скоро появятся такие заводы.
«В Санкт-Петербурге в этом году заложен новый парк электробусов на северо-западе. В следующем году мы запускаем первую очередь этого парка. Мы выпустим большой объем электробусов и еще существенно снизим выброс парниковых газов. Переход на электродвижение не только на наземном транспорте, но и на реках и каналах позволит существенно улучшить экологию наших городов. Поэтому это соглашение позволит объединить опыт московских и петербургских производителей и эксплуатантов подвижного состава. А также дать новый старт этой отрасли в России», — отметил Поляков.
Кстати, теперь владельцам отечественных электрокаров не придется ездить в поисках нужной зарядки по всему городу. В Москве и Петербурге они будут везде одинаковые.
«Речь идет о том, чтобы у всех была одинаковая розетка. И любой автомобиль, который приехал из Санкт-Петербурга, сможет спокойно зарядиться в Москве. А гости из Москвы могли бы зарядиться на любой станции северной столицы», — добавил Поляков.