16:44 (мск), источник: Время
Госдума утвердила увеличение МРОТ на 18,5%
Он вырастет ровно на три тысячи рублей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Государственная дума РФ приняла в окончательном чтении законопроект о превышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Таким образом, МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5% — с 16 тысяч 242 рублей до 19 тысяч 242 рублей. От данного показателя зависит размер пособий по беременности и родам, больничных, а также ряд других выплат.
Напомним, летом 2023 года медианная заработная плата в Российской Федерации составила 52 тысячи 269 рублей.