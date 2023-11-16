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17:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Дефицит волгоградского бюджета в 2024 году составит 5,2 млрд рублей

Депутаты приняли бюджет Волгоградской области на 2024 год.

Источник: Комсомольская правда

На заседании Волгоградской областной думы 16 ноября в первом чтении был принят проект главного финансового документа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Бюджет Волгоградской области будет дефицитным. При прогнозируемых доходах в 173 миллиарда рублей расходы составят 178,2 миллиарда рублей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного парламента, дефицит будет 5,2 миллиарда рублей.

— В плановом периоде прогнозируется бездефицитный бюджет: в 2025 году доходы и расходы составят по 166,1 млрд рублей соответственно, в 2026 году — по 156,6 млрд рублей, — отметили в думе.

В следующем году около 60% расходов пойдут на социально значимые направления — образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физкультура и спорт. 31,9 миллиарда рублей в 2024 году направят на строительство и ремонт школ, больниц, объектов культуры, на социально значимую инфраструктуру. Продолжится оказание помощи участкам СВО и их семьям, в регионе действуют 35 мер поддержки.

На дорожный фонд региона выделят 24,4 миллиарда рублей. Среди ключевых проектов — продолжение строительства трассы в Волго-Ахтубинской пойме, обхода Волгограда, реконструкция Третьей продольной, ремонт дорог по всему региону.

Также 16 ноября депутаты утвердили поправки в закон о бюджете Волгоградской области на 2023 год.

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