00:23 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и евро на 17 ноября 2023 перед выходными
Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 17 ноября 2023, пятницу.
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Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на пятницу, 17 ноября, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1033 рубля, 1 евро — 3,3671 BYN, 100 российских рублей — 3,4871 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на четверг, 16 ноября, составляли: 1 доллар США равен 3,1186 рубля, 1 евро — 3,3844 BYN, 100 российских рублей — 3,4782 белорусского рубля. То есть курс доллара снова снизился, как, в целом, и происходит в последние недели, снизился и курс евро. А вот курс российского рубля подрос перед выходными.