Суд на 15 лет сократил срок расселения аварийного дома по ул. Брянская

Одна из жительниц решила обратиться в прокуратуру, выражая свое несогласие. Выездная проверка, проведенная прокуратурой, подтвердила опасения женщины — было обнаружено множество повреждений, представляющих реальную угрозу жизни и здоровью проживающих семей. Дом имел серьезные дефекты, такие как отклонение наружных стен, разрушение деревянных балок, гниение стропильной системы крыши, сквозные повреждения кровли, прогибы пола, а также проблемы с затоплением техподполья талыми водами.
С целью защитить права граждан прокуратура предъявила иск в суде, требуя срочного расселения жителей дома в 2023 году. Иск был удовлетворен, однако мэрия не согласилась с решением и обжаловала его. Как сообщает прокуратура Красноярского края, фактическое восстановление прав граждан будет надлежащим образом контролироваться ведомством.