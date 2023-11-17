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04:25 (мск), источник: НИА Красноярск

Суд на 15 лет сократил срок расселения аварийного дома по ул. Брянская

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2022 году двухквартирный дом № 356 по улице Брянская признали аварийным и подлежащим сносу согласно решению властей города. Жители были удивлены и возмущены, узнав, что они должны будут покинуть свой дом только в 2038 году.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Одна из жительниц решила обратиться в прокуратуру, выражая свое несогласие. Выездная проверка, проведенная прокуратурой, подтвердила опасения женщины — было обнаружено множество повреждений, представляющих реальную угрозу жизни и здоровью проживающих семей. Дом имел серьезные дефекты, такие как отклонение наружных стен, разрушение деревянных балок, гниение стропильной системы крыши, сквозные повреждения кровли, прогибы пола, а также проблемы с затоплением техподполья талыми водами.

С целью защитить права граждан прокуратура предъявила иск в суде, требуя срочного расселения жителей дома в 2023 году. Иск был удовлетворен, однако мэрия не согласилась с решением и обжаловала его. Как сообщает прокуратура Красноярского края, фактическое восстановление прав граждан будет надлежащим образом контролироваться ведомством.

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