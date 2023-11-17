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07:48 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Названы лидеры среди регионов по наполнению бюджета Казахстана

По итогам восьми месяцев 2023 года поступления в местный бюджет Казахстана достигли 8,6 триллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Источник: gov.kz

Сообщается, что по итогам первых восьми месяцев 2023 года главным донором госбюджета Казахстана стал Алматы. Поступления составили 1,054 триллиона тенге. Это на 20,6% больше аналогичного периода прошлого года и абсолютный рекорд среди всех регионов страны.

Второе место по поступлениям в местный бюджет заняла Туркестанская область (832,6 миллиарда тенге), третье — Астана (805,9 миллиарда тенге).

Также сообщается, что с января по август 2023 в местный бюджет РК поступило 8,6 триллиона тенге, при этом 46,7% всех доходов местного бюджета пришлось на налоговые поступления, 50,8% — на поступления трансфертов.

Отмечается, что данная сумма на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, между тем поступления в бюджет по итогам 2022 года достигли рекордных 11 триллионов тенге.

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