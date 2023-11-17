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07:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске суд постановил забрать у «Сибиряка» землю Комбайнового завода

Участки общей площадью 658 057 квадратных метров изначально принадлежали государству, а не муниципалитету.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил требования прокуратуры о возврате в собственность государства земельного участка строительной компании «Сибиряк». Информация появилась на сайте суда.

Еще в конце 2022 года прокурор края Роман Тютюник заявил, что направлен иск об истребовании из незаконного владения земельных участков на территории бывшего Красноярского завода комбайнов.

Претензии не к самому застройщику. Причина в том, что земли были переданы ему с нарушениями.

Участки общей площадью 658 057 квадратных метров (именно столько было передано в собственность ООО «Новоостровский» и ООО «Специализированный застройщик Жилой комплекс “Новоостровский”) изначально принадлежали государству, а не муниципалитету. Поэтому город не имел юридических полномочий продавать федеральную землю. Нарушения были допущены как раз в процессе приватизации земель заводом.

Добавим, что у «Сибиряка» были громадные планы на эту территорию: построить офисно-деловой центр «Красноярск-сити» с небоскребами, а также переселить сюда правительство края.

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