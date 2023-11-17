07:09 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярске суд постановил забрать у «Сибиряка» землю Комбайнового завода
Участки общей площадью 658 057 квадратных метров изначально принадлежали государству, а не муниципалитету.
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Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил требования прокуратуры о возврате в собственность государства земельного участка строительной компании «Сибиряк». Информация появилась на сайте суда.
Еще в конце 2022 года прокурор края Роман Тютюник заявил, что направлен иск об истребовании из незаконного владения земельных участков на территории бывшего Красноярского завода комбайнов.
Участки общей площадью 658 057 квадратных метров (именно столько было передано в собственность ООО «Новоостровский» и ООО «Специализированный застройщик Жилой комплекс “Новоостровский”) изначально принадлежали государству, а не муниципалитету. Поэтому город не имел юридических полномочий продавать федеральную землю. Нарушения были допущены как раз в процессе приватизации земель заводом.
Добавим, что у «Сибиряка» были громадные планы на эту территорию: построить офисно-деловой центр «Красноярск-сити» с небоскребами, а также переселить сюда правительство края.