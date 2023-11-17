08:11 (мск), источник: Комсомольская правда
В Башкирии взлетели цены на огурцы, куриные яйца и полукопченую колбасу
В Башкирии подорожали огурцы, яйца и полукопченая колбаса.
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В Башкирии за неделю подорожали огурцы, яйца и полукопченая колбаса. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 7 по 13 ноября килограмм огурцов подорожал на 13,6%. На этой неделе их средняя цена составила 101,83 рубля. Также жителям республики на 5,5% больше придется отдать за куриные яйца (средняя цена — 96,15 рубля) и за 4,9% за полукопченую и варено-копченую колбасу (520,28 рубля).
Однако на этой неделе на 2,9% подешевела столовая свекла (средняя цена — 26,93 рубля), на 2,2% — мясные консервы для детского питания (1038,23 рубля), на 1,4% — морковь (31,36 рубля).