08:41 (мск), источник: НИА Байкал
В троллейбусном депо Иркутска установили новый моечный комплекс
Иркутск, НИА-Байкал — В троллейбусном депо областного центра запустили новый моечный комплекс.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как отметил директор муниципального предприятия «Иркутскгортранс» Сергей Майок, с его вводом в эксплуатацию значительно повысилось качество очистки кузовов. Теперь жидкое средство подается автоматически, работа агрегатов контролируется датчиками.
«Оборудование изготовлено российской компанией. Благодаря ему мы можем обслуживать до 55 троллейбусов в час. В обязательном порядке моем их после каждой смены и перед проведением технических осмотров», — рассказал Сергей Майок.
В администрации города и на муниципальном предприятии прорабатывают различные варианты обновления подвижного состава, в том числе благодаря участию в федеральных программах. В этом году на линию вышел троллейбус нового поколения «Адмирал», приобрели два новых кузова первой комплектности для трамвая 71−605 с переменным уровнем пола.
В рамках федерального проекта «Чистый воздух» потребность Иркутска в обновлении наземного электрического транспорта и сопутствующей инфраструктуры включена в комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ, сообщает пресс-служба мэрии.