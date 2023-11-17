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08:18 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Огурцы, помидоры и яйца резко подорожали в Свердловской области

Свежие огурцы за неделю выросли в цене сразу на 10%.

В магазинах Среднего Урала за минувшую неделю сильнее всего подорожали огурцы. По данным Свердловскстата на 13 ноября, килограмм свежих огурцов вырос в цене на 10,7% — в среднем до 114,5 рубля. Помидоры подорожали почти на 4,3% — до 207 рублей за килограмм.

На 3,2% выросла цена на десяток куриных яиц — до почти 92,7 рубля. На 1,3% подорожало сливочное масло, на 1,1% — подсолнечное масло. Почти на 2,2% выросли цены на пшено, на 1,3% — морковь и яблоки.

Немного подешевели за неделю сметана, сыры, черный чай, картофель, лук, свекла и бананы.

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