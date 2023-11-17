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09:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане планируют открыть офтальмологический центр

Пока жителям республики приходится ездить в Чебоксары.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане планируют открыть офтальмологический центр. О таких планах рассказал заместитель главы Минздрава РТ Ильдар Фатихов на заседании комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

Тему поднял депутат Хафиз Миргалимов, который возмутился, что жителям Татарстана приходится ездить в офтальмологический центр Чебоксар.

«Есть определенные планы… Может быть, я не буду их сейчас озвучивать. Но планы есть. Мы анонсируем скоро, как будем развивать офтальмологическую больницу», — ответил Фатихов.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах могут построить кардиодиспансер.

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