09:49 (мск), источник: Комсомольская правда
В Татарстане планируют открыть офтальмологический центр
Пока жителям республики приходится ездить в Чебоксары.
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В Татарстане планируют открыть офтальмологический центр. О таких планах рассказал заместитель главы Минздрава РТ Ильдар Фатихов на заседании комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.
Тему поднял депутат Хафиз Миргалимов, который возмутился, что жителям Татарстана приходится ездить в офтальмологический центр Чебоксар.
«Есть определенные планы… Может быть, я не буду их сейчас озвучивать. Но планы есть. Мы анонсируем скоро, как будем развивать офтальмологическую больницу», — ответил Фатихов.
Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах могут построить кардиодиспансер.