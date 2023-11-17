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09:09 (мск), источник: МК.RU Воронеж

Жители Воронежской области задолжали по ипотечным кредитам 204 млрд рублей

С января по сентябрь текущего года воронежцы приобрели в ипотеку около 21 тысяч квартир. В среднем на покупку жилья граждане брали 3,3 млн рублей.

Суммарно за новые квадратные метры жители области заплатили 68 миллиардов рублей. Об этом 17 ноября сообщили в региональном отделении Банка России.

Пик выдачи ипотеки пришелся на сентябрь. В этот месяц было проведено 3,6 тысяч ипотечных сделок. Это на 16% больше, чем в последний месяц лета и вдвое больше, чем в сентябре 2022 года.

По состоянию на 1 октября 2023 года воронежцы задолжали по ипотеке 204 млрд рублей.

Интересно, что по количеству подписанных соглашений и раскрытых счетов эскроу Воронежская область входит в ТОП-3 в Центральном Федеральном округе, уступив только Москве и Московской области.

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 Жители Воронежской области задолжали по ипотечным кредитам 204 млрд рублей
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