Жители Воронежской области задолжали по ипотечным кредитам 204 млрд рублей

Суммарно за новые квадратные метры жители области заплатили 68 миллиардов рублей. Об этом 17 ноября сообщили в региональном отделении Банка России.
Пик выдачи ипотеки пришелся на сентябрь. В этот месяц было проведено 3,6 тысяч ипотечных сделок. Это на 16% больше, чем в последний месяц лета и вдвое больше, чем в сентябре 2022 года.
По состоянию на 1 октября 2023 года воронежцы задолжали по ипотеке 204 млрд рублей.
Интересно, что по количеству подписанных соглашений и раскрытых счетов эскроу Воронежская область входит в ТОП-3 в Центральном Федеральном округе, уступив только Москве и Московской области.