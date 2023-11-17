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09:56 (мск), источник: НИА Самара

В России повысят зарплаты бюджетникам


Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Правительство выделит дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников и социальные выплаты. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Как уточнил политик, деньги также пойдут на выплату ежемесячных пособий по рождению и воспитанию ребенка.

Премьер напомнил, что президент поставил перед кабмином задачу обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере. За последние два месяца на эти цели уже выделили около 31 миллиарда рублей, подчеркнул Мишустин.

Ранее стало известно, что госслужащим в России в следующем году не будут повышать зарплаты. Закон о приостановке индексации в третьем, заключительном чтении приняла Госдума. Мера коснется судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих, пишет Лента.

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