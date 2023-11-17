11:54 (мск), источник: Комсомольская правда
В Иркутской области будут выпускать пряники «Иркутск», «Ольхон», «Байкал»
Внутри сладостей ягодная начинка.
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Производство «сибирских» пряников ручной работы запустили в Иркутске. Тематика медовых сладостей «ИркутскЪ», «Ольхон» и «Байкал». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
— Изделия посвящены нашей родной области. А дизайн и состав пряников полностью защищены патентами и не имеют аналогов ни на территории Приангарья, ни за её пределами, — отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
Известно, что сладости печатают с помощью специальных форм, дизайн у всех индивидуальный. На прянике «Иркутск» украшает Бабр и Московские Ворота, на «Ольхоне» — Шаман-камень и столбы Сэргэ. А на прянике «Байкал» сочетание нерп и шишек.
Если разломить сладость, то внутри можно увидеть начинку из брусники, калины и облепихи, а в тесто замешаны травы с берегов священного озера.