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11:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутской области будут выпускать пряники «Иркутск», «Ольхон», «Байкал»

Внутри сладостей ягодная начинка.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Производство «сибирских» пряников ручной работы запустили в Иркутске. Тематика медовых сладостей «ИркутскЪ», «Ольхон» и «Байкал». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Изделия посвящены нашей родной области. А дизайн и состав пряников полностью защищены патентами и не имеют аналогов ни на территории Приангарья, ни за её пределами, — отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Известно, что сладости печатают с помощью специальных форм, дизайн у всех индивидуальный. На прянике «Иркутск» украшает Бабр и Московские Ворота, на «Ольхоне» — Шаман-камень и столбы Сэргэ. А на прянике «Байкал» сочетание нерп и шишек.

Если разломить сладость, то внутри можно увидеть начинку из брусники, калины и облепихи, а в тесто замешаны травы с берегов священного озера.

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