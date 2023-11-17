09:46 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Совмин Беларуси распорядился выделить больше денег на зарплаты медикам
В Беларуси выделят дополнительные средства на зарплаты врачей.
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Стало известно, что в Беларуси из бюджета в 2023 году выделят больше денег на зарплаты медикам. Это следует из постановления Совмина (№ 777 от 16 ноября 2023-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
В частности, в 2023-м Министерство здравоохранения из бюджета получит дополнительно 10,5 миллиона белорусских рублей для обеспечения оплаты труда.
Для это правительство поручило Минфину увеличить расходы республиканского бюджета, которые предусмотрены для Минздрава «по функциональной классификации на медпомощь населению» на зарплаты.
Отмечается, что расходы на зарплаты медиков в Беларуси увеличат, сократив объем средств, предусмотренных Минздраву по функциональной классификации на другие вопросы в области здравоохранения.
При этом, напомним, зарплата выросли у некоторых медиков Беларуси уже с 1 октября. И накануне премьер Головченко заявил о росте ВВП и зарплат белорусов.